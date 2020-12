"Il rendimento di Kulusevski a Torino al momento è un laconico sorriso a metà". Apre così calciomercato.com, che prosegue: "Un grande talento che non riesce a dare continuità ai colpi, alle giocate, ai gol e alle prestazioni. La gestione del classe 2000 da parte dell'allenatore non è stata omogenea: non c'è un ruolo, non c'è una posizione da ricoprire, non c'è una missione e non c'è nemmeno chiarezza, dati i sempre più frequenti dubbi da parte del calciatore su quello che deve fare in campo. Negli ultimi tempi, oltre alle prestazioni, sta mancando anche il minutaggio, sceso vertiginosamente dopo gli esordi da sempre presente. [...] Possibile che, due mesi dopo, Kulusevski sia, con tutto il rispetto, ancora "da Parma", quando non lo sembrava più nemmeno quando a Parma ci giocava?".