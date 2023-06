Sarà asta. Fino alla fine. E con la Juve che, ogni giorno che passa, perde sempre più un po' di contatto. Non sarà facile arrivare a, perché il centrocampista del Sassuolo ha pur stabilito le sue priorità - su tutte, restare in Italia - ma non ha sciolto ancora il nodo più intricato e complicato: decidere la squadra per la quale giocare. Sulle sue tracce, Inter e Roma, oltre alla Juventus. Il Milan si era interessato. Il Napoli no. Davide ha l'imbarazzo della scelta. Tornerebbe a casa, cioè in giallorosso, anche se non giocano la Champions; ci sarebbero i nerazzurri, con il passaggio a Milano, ma potrebbe rischiare di trovare meno spazio. E Torino? Affascina. Però c'è il tema del gioco.Ecco, tutti i dubbi di Frattesi si spingono e mixano in valutazioni. Davide è stato bravo a crescere sotto la lunga lente d'ingrandimento del Sassuolo, che con i giovani sa essere paziente. A oggi, in realtà, non c'è una squadra in pol e l'ad neroverde Carnevali spera bene che non ce ne sia. Almeno per un po'. Per due motivi: intanto l'attesa di una nuova proposta dall'Inghilterra, soprattutto per alzare il prezzo contro le competitor italiane. Poi per far scatenare un'asta vera e propria per l'acquisto del centrocampista. Frattesi prenderà la decisione per sé e per il club, che non vuole lasciare naturalmente in disparte. C'è una buona notizia, in tutto questo, per la Juventus: non vincerà chi potrà mettere più soldi sul piatto.