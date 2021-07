Stiamo vivendo un mercato strano,. Povero,per tanti grandi club:e anche tutte le nostre big, incluse(che fatica molto a chiudere l’operazione, benché il Sassuolo e il giocatore siano predisposti alle firme). E invece ricco,per poche società:, le quali continuano a spendere come se niente fosse successo e non solo per calciatori fenomenali (gli esempi sono, destinato allo United perdi euro, e perfino, dal Brighton all’Arsenal per). In una situazione del genere, dopo l’eccellente Europeo che ha disputato, pureè finito nel mirino di chi ha ancora soldi da investire. E la Juve come reagisce?Su Daniele Longo ha raccontato di un’offerta choc del Chelsea per Chiesa: 100 milioni. Laha fatto muro: è il nostro futuro, non si tocca. Una proposta simile sarebbe arrivata anche dal, il quale ha i conti in ordine e non si tira indietro quando vede un calciatore che merita un. La risposta dei bianconeri è stata ovviamente la stessa. Per il momento si è trattato di sondaggi, di contatti, di chiamate esplorative.e le cifre - forse - perfino più elevate. Aprendo un caso imbarazzante all’interno della Juve.In una visione di prospettiva,: ha le qualità, tecniche ma anche mentali, per rappresentare il futuro della squadra bianconera, garantendole la possibilità di tornare a vincere in tempi brevi. Allo stesso modo, un club con- a dispetto dell’aumento di capitale in arrivo, destinato a sanare pendenze precedenti - ha il dovere di prendere in esame certe proposte indecenti.rifiutava bene. Ma se diventano 120 o 140,Non solo: quanto potrebbe incidere a quel punto, al quale presumibilmente verrebbe offerto un contratto adeguato a quella cifra? I tifosi della Juve, probabilmente, sperano che certe proposte non arrivino mai.@steagresti