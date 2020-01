Tutti saranno sintonizzati su Paulo Dybala domani sera. Dopo le parole della Joya al “The Guardian” il grande protagonista diventa lui, insieme a Sarri che torna da ex al San Paolo. Che sia una partita diversa dalle altre è noto a tutti. Per Sarri,per Higuain, per la rivalità. Napoli-Juventus rimane sempre una partita speciale. Il numero 10 bianconero prova a mettersi sulle spalle tutta la squadra, prova a prendere per mano i compagni e a trascinarli lassù, verso l’olimpo. Dybala è chiamato a fare il salto di qualità soprattutto nelle grandi sfide, sui grandi palcoscenici in Italia e in Europa. E allora dopo un probabile addio in estate, ora si sta prendendo la Juve, ma l’obiettivo è prenderla definitivamente, e proverà a farlo già da domani sera.