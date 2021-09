E' nata una stella? No, semplicemente ora si posano gli occhi, un po' di più, sul talento di: forte, fortissimo.A proposito: Allegri concorda già, perché ha avuto ormai modo di testare l'affidabilità e i colpi del ragazzo. In due gare di Coppa di Serie C, due reti. Una ogni sessantacinque minuti.In un inizio di stagione non esattamente sfavillante, i tifosi della Juve stanno guardando anche oltre il gruppo della prima squadra: chi può dare il brio? Chi può dare il brivido? Soule è un giocatore così: da stropicciarsi gli occhi e poi da fattori solidi. Come il passaggio giusto, il guizzo sulla trequarti, la botta in porta. Ne sono convinti tutti, tra campo e fuori.