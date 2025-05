Tutti gli occhi su Nico Gonzalez: il motivo è curioso

Nico González si conferma uno dei giocatori più incisivi nella fase finale della stagione. Lo dicono i numeri: nella scorsa Serie A, l’esterno argentino ha realizzato cinque dei suoi 12 gol stagionali da aprile in poi, dimostrando di essere un vero e proprio fattore nei momenti caldi del campionato.Dall’inizio della sua esperienza in Italia, quasi la metà delle sue reti – ben 13 su 27, pari al 48% – sono arrivate nei mesi di aprile, maggio e giugno. In particolare, maggio è il mese che gli porta più fortuna: con sei gol complessivi, è quello in cui ha segnato di più nel massimo torneo italiano.

Anche contro il Bologna, prossimo avversario della sua Juventus, Nico vanta numeri interessanti. Ha partecipato attivamente a tre reti contro i rossoblù (una segnatura e due assist), un dato superato solo contro il Sassuolo, contro cui ha collezionato quattro gol. Lo stesso bottino lo ha raggiunto anche contro Atalanta, Cagliari, Napoli, Milan e Monza.In un momento cruciale per gli obiettivi stagionali della Juve, González torna protagonista nel periodo dell’anno che meglio si adatta al suo istinto da finalizzatore e uomo decisivo.