Non ci sono solo Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi tra i protagonisti bianconeri di oggi con la maglia della nazionale. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 contro la Grecia, prima di loro la Colombia di Juan Cuadrado sfida il Cile in amichevole alle 18 mentre Rafia, trequartista dell'Under 23 di Pecchia è impegnato in amichevole in Tunisia-Camerun. Ilbianconero.com seguirà tutti e tre gli impegni dei calciatori della Juventus impegnati in nazionale.