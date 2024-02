Il Derby d’Italia visto dalla parte bianconera è stato proprio una delusione. Inzaghi ha dato una lezione di calcio ad Allegri, Calhanoglu sembrava meglio di Pirlo, Thuram e Dimarco sono stati ancora una volta imprendibili e ha brillato persino l’altro ultimo acquisto di Marotta, ovvero il campione del mondo Pavard.Ecco, sono stati tanti i complimenti al braccetto di destra francese quante le critiche al corrispettivo bianconero, cioè il povero Gatti, eroe dei corti musi fino all’altro giorno.. Al che viene il dubbio: non è che quando si alza il livello (in Italia equivale a dire quando si gioca con l’Inter), questo giocatore fatica a stare al passo degli avversari e soprattutto della complessità del loro gioco? Stavolta Gatti ha fatto davvero troppi errori per non meritarsi una gallery di analisi a lui dedicata.