di Nicola Balice

Alla fine è anche la sua forza: Andrea Agnelli non fa mai retromarcia. In pratica non sbaglia mai. O almeno così sembra a giudicare dalle reazioni che puntualmente fanno seguito a tutta una serie di decisioni che almeno nell'ultimo triennio hanno portato la Juve a far vacillare quello status di club avanti anni luce rispetto a tutte le altre società italiane. Non ci sono scelte sbagliate, non ci sono errori di cui prendere atto. Semmai sono gli altri che devono capire e non ci riescono. Eppure se per anni ogni mossa ha premiato le scelte del presidente bianconero almeno per i primi sette-otto anni, non si può non notare quanto l'ultimo triennio sia stato condizionato da decisioni azzardate che alla resa dei conti non stanno premiando. Lo dicono i numeri del bilancio, lo confermano anche i risultati dell'ultima stagione e forse non solo, senza perdere di vista il fattore legato all'immagine che giustamente è tenuta in grandissima considerazione ma che ha visto macchiarla da diversi atti da “Marchese del Grillo” soprattutto nell'ultimo anno. Alla fine però, sembra proprio che non ci sia un solo errore da ammettere, come se Agnelli non sbagliasse mai. O come se ammetterlo fosse un atto di debolezza da non potersi perdonare. Insomma, di errori ne sono stati commessi, nei modi e nella sostanza, ma nessuno lo ammetterà mai. Quindi è come se non abbia mai sbagliato, Agnelli.



