Premessa: la Juventus ha fior di problemi in questa stagione, che dipendono innanzitutto da errate scelte societarie che abbiamo più volte analizzato anche qui sul nostro sito. Ed è soprattutto per questo che ora si trova a -10 dall'Inter capolista, con lo scudetto ridotto a una chimera a scanso di miracoli. Ma per una completezza di informazione su tutto ciò che riguarda il mondo Juve, non possiamo nemmeno ignorare tutta una serie di errori arbitrali che hanno condizionato il campionato della squadra di Pirlo. E ci limitiamo alla sola Serie A, perché se dovessimo citare il rigore solare negato a Cristiano Ronaldo all'ultimo secondo della gara di andata col Porto agli ottavi di Champions League...



Qui di seguito tutti gli errori arbitrali contro la Juve in questo campionato: