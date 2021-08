Nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola grande spazio alle Olimpiadi e in particolare alla doppia impresa italiana firmata da Jacobs e Tamberi. "" titola La Gazzetta dello Sport con in primo piano l'abbraccio dei due protagonisti. Al Corriere dello Sport basta una parola per descrivere il risultato raggiunto ieri "". Per Tuttosport: "".