Oramai è una gara a chi lo attacca prima. Tutti contro Maurizio Sarri: non è da Juve, non si comporta come dovrebbe, non agisce come farebbe un vero juventino. I malumori sono tanti, alcuni giustificati. E’ vero che la Juve è prima in campionato e in corsa per la Champions League, ma è altrettanto corretto sottolineare come, in due finali, siano arrivate due sconfitte, con Lazio e Napoli. La squadra fatica, non ha empatizzato col tecnico, segue distrattamente e con malcelata schizofrenia le indicazioni tattiche imposte dall’ex Napoli.



Non è un caso che, dopo Napoli-Juve, Sarri abbia parlato così delle difficoltà ad incidere in zona rete: "In questo momento facciamo fatica soprattutto a livello di individualità. A Cristiano Ronaldo, a Dybala e ai nostri grandi solisti manca corsa e quel pizzico di brillantezza in più per incidere e saltare l’uomo”. Individualità e solisti, tutto quello che non è sarrismo. Le idee faticano ad attecchire, forse perché alla Juve Sarri ha trovato campioni già affermati, non da costruire, ma la sensazione è che la rosa costruita da Paratici non sia giusta per l'allenatore scelto come successore di Max Allegri.



Un mercato incoerente, poco adatto alle inclinazioni dell’allenatore appena preso. Difficile, certo, con i tentativi di cessione di Dybala e Higuain, poi la grana Mandzukic e quella Emre Can, e non solo. Tanti problemi, che sono caduti sulle spalle di Sarri. Assemblare Ronaldo, Dybala e Douglas Costa non è semplice, per natura dei giocatori citati. Ma il reparto che crea maggiori dubbi resta il centrocampo: Rabiot, lo stesso Ramsey, Matuidi e Bernardeschi, se vogliamo considerarlo mezzala, sono profili che poco si avvicinano alle preferenze di Sarri. Non lo si scopre oggi, e non è un caso che il tecnico ora stia spingendo per Jorginho. Si è scelto di puntare su alcuni giocatori a parametro zero: potenziali occasioni che si sono rivelate poco utili alla causa. Sarri sta governando e gestendo una rosa poco adatta alle sue esigenze, se la Juve fatica la colpa non è solo sua.