Il generale Pappalardo è il protagonista di questo sabato senza calcio. Si chiama Antonio Pappalardo, ed è l'uomo che oggi ha fatto scendere in piazza i "gilet arancioni", senza rispettare le norme di sicurezza e il distanziamento sociale. Sostiene che il coronavirus sia una grande inganno che si può curare facendo yoga, vuole tornare alla lira ed è a processo per vilipendio al capo dello Stato. Ex generale dei carabinieri, da anni sta cercando di ritaglirsi visibilità nella politica italiana: l'ultimo tentativo, è stato la candidatura a governatore dell'Umbria, ottenendo poco più di 500 voti. Sono tanti, invece, i commenti sui social sul comportamento del generale e dei suoi gilet arancioni.



