di Nicola Balice

“First reaction: shock. Shock because...”. Tormentone per tormentone si può anche prendere in prestito le parole di Matteo Renzi che di questi tempi vanno tanto di moda, senza invadere il campo della politica. Il comunicato ufficiale diramato dalla Juventus relativo alle cifre della maxi-operazione con il Genoa non può che lasciare scioccati, perché la proporzione assunta dalle valutazioni di Nicolò Rovella, soprattutto, ma anche di Manolo Portanova ed Elia Petrelli sono qualcosa su cui non si può che avviare una riflessione attenta, andando ben oltre l'ipotizzabile nonostante una tendenza consolidata e rafforzata anno dopo anno. E particolare è anche il percorso che nell'ultimo mese ha portato all'ufficializzazione di questa operazione. Imbastita a dicembre e conclusa solo ieri.



LE TAPPE – Nel mirino da tempo, a dicembre si concretizza l'interesse della società bianconera per Rovella. Che va ricordato, era pure in scadenza di contratto almeno fino a pochi giorni fa. Solidi i rapporti tra Juve e Genoa, l'idea di soffiare a zero il giocatore ai rossoblù non è mai realmente stato preso in considerazione. L'intesa iniziale, quella trapelata, era sta individuata attorno a una valutazione da circa 10 milioni e per di più solo in bonus: in realtà quella sarà solo la differenza tra quanto dovrà pagare la Juve nella peggiore delle ipotesi e quanto dovrà sborsare il Genoa. Perché già a inizio gennaio arriva la conferma che a fare il viaggio in senso opposto (Rovella in realtà resterà in prestito fino al 2022 in rossoblù) sarebbero stati Manolo Portanova ed Elia Petrelli, per una valutazione complessiva del tutto simile a quella di Rovella. Lunedì 11 gennaio è il giorno delle visite mediche di Rovella e Portanova, mercoledì 13 quello di Petrelli. Poi inizia un'attesa piuttosto lunga, perché già la scorsa settimana sia Portanova che Petrelli si erano trasferiti a Genova, con l'attaccante in attesa di passare alla Reggina in prestito. Solo ieri il deposito dei documenti in Lega, solo oggi l'ufficialità di cifre e formula: Rovella pagato 18 milioni più 20 di bonus, Portanova 10 milioni più 5 di bonus, Petrelli 8 milioni più 5,3 milioni di bonus.



ROVELLA RECORD - “First reaction: shock. Shock because...”, Rovella che era in scadenza di contratto fino a pochi giorni fa, quando ha firmato un rinnovo pressoché formale a intesa già raggiunta con la Juve, si trasforma in ragazzo da record. Il suo diventa potenzialmente il trasferimento più costoso di sempre per un giocatore che era entrato negli ultimi sei mesi di contratto. Potrebbe infatti venire a costare complessivamente 38 milioni di euro. Più di quanto siano stati pagati in situazioni del tutto simili giocatori come Alexis Sanchez, Christian Eriksen o Axel Witsel, ben prima della crisi.



