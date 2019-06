Gigi Buffon valuta il futuro. E questa sarà la settimana decisiva. Come scrive il Corriere della Sera, l'ex numero 1 di Juventus e Paris Saint-Germain è combattuto tra la voglia di continuare a giocare e quella di appendere scarpini e guanti al chiodo. Ma le offerte arrivate al tavolo sono tante... All'estero ci pensano Manchester United, Lione e Fenerbahce, in Italia Atalanta e Parma: una settimana per decidere, se chiudere romanticamente dove tutto è nato oppure tentare una nuova esperienza all'estero o in Champions. Il futuro di Buffon si decide ora.