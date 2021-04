Rispondere. E rispondersi. Che forse conta un po' di più, perché i dubbi dell'ambiente sono solo fastidioso eco quando tutto intorno non va come vorresti. E perché il principale giudice delle proprie azioni non è mai così lontano dall'immagine riflessa nello specchio.Non perché fosse a rischio taglio - un investimento del genere difficilmente si chiude al primo tentativo -, ma perché in mezzo alle mille aspettative e contornato costantemente da quella valutazione così pesante, era proprio lo svedese a nutrire i primi dubbi esistenziali.Un calciatore ha la fortuna di poter trasformare i quesiti massimi in piccole azioni tangibili. Piccole, poi: a guardare il gol creato dal dribbling di Cuadrado, si potrebbe dire tutto e non che il suo mancino sia stato un'invenzione minuscola.Sempre lì, sulla destra. Ancora lì, accentrato con spazio per scaricare il mancino. Tutto lì, in quel fazzoletto di campo che l'aveva aiutato a meravigliare già a inizio stagione, quando il semaforo della sua affermazione era di un verde limpidissimo.E invece è arrivato l'arancione di inconcludenza, il rosso poi della fatica. La Juve si è fermata e il motore di Kulu si è ingolfato nei costanti tentativi di ripartire. Lo stop, forse più emotivo che fisico, sembrava averlo lasciato nelle stesse sabbie mobili della squadra. E quando Pirlo ha predicato calma, il primo a mostrare frenesia è stato lo svedese, arrivato troppo presto vicino al sole della consacrazione e, però ai tempi dei social e cioè dell'insulto dietro l'angolo.Oggi l'ha fatto. Domani resetta, da Bergamo (la sua Bergamo) dovrà essere nuovamente un uomo in missione.