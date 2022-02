2









Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha annunciato che tutte le partite del weekend inizieranno con cinque minuti di ritardo. Questo sarà il messaggio della Federazione contro la guerra che sta colpendo in queste ultime ore l'Ucraina. Il calcio italiano scende in campo a favore della pace. Per questo motivo tutte le partite inizieranno dopo cinque minuti, sia quelle professionistiche che dilettanti.