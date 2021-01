Ieri è arrivata la brutta notizia in casa Juve: Alex Sandro positivo al Covid. Il brasiliano è sintomatico e salterà il big match di domani sera contro il Milan. Non solo però, perché il terzino sinistro non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per le prossime tre partite dei bianconeri: oltre alla gara con i rossoneri, in attesa di poter rifare il tampone non ci sarà neanche contro Sassuolo e Genoa. Da marzo è il sesto caso di giocatore della Juve positivo al Covid, dopo Rugani, Matuidi, Dybala, Ronaldo e McKennie.