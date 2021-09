Semplici in termini di idee di gioco: si difende bassi, si scavalca il centrocampo se necessario, si rimette ogni giocatore al proprio posto. In realtà poi è stata di nuovo una Juve camaleontica, o magari fluida se si vuole provare a usare un termine caro al suo predecessore Andrea Pirlo.Poi ci sono tante altre Juve, a seconda degli interpreti. Quella di Champions si trasformava in 3-5-2. Ma ce ne sono almeno altre due che si stanno sviluppando: un 4-3-3 puro, sicuramente. Ma anche un 4-2-3-1. Il tutto a seconda degli avversari e dei giocatori da mandare in campo.