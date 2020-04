In queste settimane i vertici del calcio italiano stanno discutendo su come ricominciare il campionato per arrivare regolarmente alla fine della stagione nonostante la pandemia coronavirus abbia bloccato tutto. Dopo l'Olanda, anche la Francia ufficializza la fine del campionato. La Ligue 1 è conclusa, l'ha annunciato oggi il primo ministro francese Philippe. Indirettamente la situazione coinvolge anche la Juventus, che dovrebbe - condizionale d'obbligo - affrontare il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions dopo il ko 0-1 nella gara d'andata.



Vediamo nella nostra gallery quali sono tutte le incognite per la sfida di Champions