Max Allegri sta sfiorando i due anni di inattività, dato che ha concluso la sua esperienza alla guida tecnica della Juventus a maggio 2019. Inevitabile che, più passa il tempo, più si rincorrano le voci sulla sua futura destinazione. Stasera Calciomercato.com fa il punto della situazione relativa a dove andrà Allegri: la prima alternativa è in Serie A ed è la Roma, dove Paulo Fonseca è tornato sulla graticola dopo le brutte sconfitte nel derby e in Coppa Italia. La seconda è in Premier League, ossia il Chelsea dove Frankie Lampard è in bilico.