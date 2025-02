TUTTE LE CIFRE di Kelly alla Juventus

Getty Images



Le cifre dell’accordo

Impatto contabile

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di, definendo un’operazione strutturata su più livelli economici. Il difensore si trasferisce in bianconero con un iniziale prestito oneroso fino al 30 giugno 2025, per una cifra di 3 milioni di euro, più 0,8 milioni di oneri accessori.L’intesa tra Juventus e Newcastle prevede che,Nonostante l’accordo preveda un passaggio definitivo condizionato, la Juventus ha specificato che, data l’elevata probabilità di riscatto, l’operazione viene considerata contabilmente come un’acquisizione a titolo definitivo già a partire dalla data odierna.La valutazione finale dell’operazione sarà comunque confermata nella Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2025.