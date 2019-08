Lo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku è la novità che tiene banco in questo rovente mercato estivo in queste ultime ore. Se la Joya dice sì al trasferimento ai Red Devils, l'affare è di fatto concluso. La Juventus infatti, come riportato oggi da Tuttosport, ha un accordo scritto con il centravanti belga per un contratto quinquennale a 8.5 milioni di euro netti a stagione, con l'aggiunta di eventuali bonus legati al rendimento. Grazie al Decreto Crescita, un simile accordo peserebbe a bilancio con circa 13 milioni lordi, poco più di quanto guadagna al momento Dybala.



TUTTE LE CIFRE - E l'argentino, dal canto suo, avrebbe un'offerta da oltre 10 milioni di euro netti a stagione pronta sul tavolo da parte dello United, come racconta Goal.com. Per quanto riguarda, invece, lo scambio tra i due club, non ci sarà alcun conguaglio in favore della Juventus, come richiesto dal club bianconero, secondo Tuttosport. Lo scambio si farà alla pari, con una valutazione per entrambi di 90 milioni. Tale operazione sarà utile ai bianconeri per inserire a bilancio una plusvalenza di quasi 80 milioni, utile a far respirare i conti per Andrea Agnelli.