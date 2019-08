Per quanto si sia provato a far finta di niente, la vera partita dell'estate ​è quella che si gioca per Mauro Icardi. Una corsa a tre, che ha visto nelle ultime settimane pochi cambiamenti, ma che si appresta in questa fase di mercato a vivere i suoi più grandi stravolgimenti. Come riporta Il Corriere dello Sport, le prime pietre sono state scagliate, con Napoli e Roma che stanno provando a ribaltare i pronostici che vorrebbero Icardi in bianconero.



WANDA CHIAMA - Se abbiamo parlato del re del mercato, non si può tener fuori la regina. Così, mentre la Roma offre 30 milioni più Edin Dzeko all'Inter per arrivare a Maurito, la moglie/agente comincia a spulciare la rubrica. Alla "A" c'​è però Aurelio De Laurentiis: il Napoli sta portando avanti più trattative, così il presidente partenopeo - che prenderebbe volentieri Icardi - ha fatto però resistenza. Quel che non convince, resta la quotazione di mercato che ne fa l'Inter: 75-80 milioni sono troppi per gli azzurri. Così come sono tanti i 45-50 (più Dzeko) che l'Inter avrebbe chiesto alla Roma, di risposta alla prima offerta di Pallotta. JUVE E CLAUSOLE - L'arrivo di Lukaku ha ucciso anche l'ultima flebile speranza di Icardi di essere riconsiderato da Marotta e Conte. Il passaggio del "9" dalle spalle dell'argentino a quelle del belga, ha contribuito a spegnere il lumicino di una permanenza anche da separato in casa: l'Inter, infatti, farebbe comunque giocare Icardi per un numero irrisorio di partite, così da tutelarsi legalmente da eventuali richieste di rescissione. E Icardi, quanto Wanda, non vuole perdere tutto questo tempo in una carriera pronta all'esplosione definitiva. Così, resta viva ancora la Juventus, che però attende: il capitolo cessioni conta, per Paratici, più di quello Icardi. La Juventus garantirebbe un contratto equo all'argentino, ma l'Inter non vuole fare un favore ai rivali.