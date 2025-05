'Tutta la vita sta lì', la frase di Tudor che racchiude ciò che alla Juventus era mancato

Tudor, la frase che trasuda juventinità

Una sfida fondamentale quella che attende ladomani, è ormai noto. Il Penzo di Venezia è certamente una location suggestiva, raggiungibile soltanto via acqua, con il battello, ma non è questo il fulcro. La Juventus domani si gioca una stagione intera, il quarto posto significa pass per la prossimama significa anche almeno 60 milioni nelle casse bianconere e quindi mercato mirato potendo ambire ad un grande nome.Se nei primi mesi di questa stagione i tifosi lamentavano la mancanza di juventinità, di anima in questa Juventus ecco che questo è proprio ciò che trasuda il nuovo tecnico Igor Tudor. Oggi infatti in conferenza stampa c'è una sua frase emblematica: " Non guardo niente. Guardo i giocatori come stavano oggi, domani uguale, preparo una bella riunione. Poi 20:45, tutto il resto non conta niente". Quando pronuncia questa frase Tudor cambia tono di voce, vuole proprio evidenziarla.

è proprio questo. Con una vittoria la Juventus si assicurerebbe il tanto desiderato quarto posto che significherebbe obiettivo raggiunto. Una frase ricca di significato quella del tecnico croato che mette in luce l'importanza della partita. Sopratutto però ricorda che si è alla Juventus ed alla Juventus per citare un certo Gianpiero"vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". Quindi, filosofia bianconera sposata a pieno.L'aria è cambiata con Igor. La Juventus deve crederci, può farlo ma deve scendere in campo con la fame, la voglia di dimostrare e soprattuto ricordandosi che: "Tutta la vita sta là".





