Una docuserie suè da oggi disponibile. Attraverso il portale avvocati.it, ecco tre episodi in cui vengono ricostruite tutte le storie del più grande scandalo calcistico del nostro Paese. Dalle prime battaglie in tribunale fino alle conseguenze - pesantissime - che l'inchiesta ha scatenato sul calcio italiano. A presentarlo, Guido Vaciago, direttore di Tuttosport:Ecco, quali protagonisti? Non poteva mancare Maurilio Prioreschi, avvocato di Luciano Moggi, e Tito Lucrezio Milella, legale della FIGC. Alvaro Moretti, oggi vice direttore de Il Messaggero, è la narrazione giornalista, ai tempi era l'inviato sul campo di Tuttosport.La docuserie è stata realizzata da Giuffre Lefebvre e si può guardare su avvocati.it: il primo episodio sarà accessibile gratuitamente previa registrazione. Gli altri due saranno in abbonamento nella versione premium del portale.