“Il rapporto con Giorgio? Vi dico solo che ci lasciamo il 12, quando torneremo da Londra, e”. Queste le parole di Leonardoin conferenza stampa, che bastano a riassumere quello che intercorre tra i due giocatori. A rafforzare ancora il concetto, basta un dato:, un’enormità. In questi giorni, tutta l’Italia si aggrappa a loro due, per fermare Harrye coronare il sogno Europeo. Tutto il mondo del calcio, invece, li esalta: da ex calciatori comead allenatori comeche, ancora oggi, ha ribadito: “Dovrebbero insegnare all’Università cosa vuol dire essere difensori centrali”.CASA JUVE –. Quello offerto dai due giocatori all’Europeo, coronato dalle lodi che arrivano da ogni parte. Dalla sinergia tra i due, dall’esperienza maturata in tutti questi anni ad altissimi livelli, Massimiliano Allegri può ripartire, per ricreare un gruppo solido e tornare a vincere.i e, in più occasioni, ha dimostrato di soffrire problemi muscolari che lo costringono ai box per un periodo più o meno lungo: dovrà essere gestito.e, anche per lui, è difficilmente pensabile una stagione da titolare fisso, in un calcio dove i calendari sono sempre più fitti. Al loro fianco, la Juve può vantare un’altra pedina importante:. Il giovane centrale olandese è uno dei maggiori talenti del calcio europeo e su di lui, dalle parti della Continassa, puntano tantissimo per il presente e il futuro prossimo. Dietro di loro, però, il vuoto. Merihsembra essere prossimo alla partenza, la sua cessione garantirà ossigeno alle casse del club. Di ritorno Daniele, protagonista di una stagione di certo non esaltante con la maglia del Cagliari. Nel reparto, quindi, la coperta appare essere davvero corta. Considerazione che, inevitabilmente, dovrà portaree il suo staff – in accordo con– a trovare una soluzione.