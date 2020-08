Matthijs De Ligt continua a godersi le vacanze in Sardegna con AnneKee Molenaar. Il tutore e la fascia tra braccio e spalla destre non frenano certo la voglia del difensore della Juventus di visitare luoghi paradisiaci come l'arcipelago della Maddalena insieme alla sua bellissima fidanzata. Ieri i profili Instagram della coppia olandese si sono riempiti di splendide foto: ci sono loro due sia singolarmente che insieme, "impegnati" anche in un bacio appassionato in barca. Sullo sfondo, le immancabili scogliere e il mare sardo. Un ottimo... riscaldamento in vista del ritorno in campo fra circa tre mesi.