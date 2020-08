Leo Turrini, esperto di Formula 1, ha parlato anche di Juve ieri a Calciomercato.com: "Toto Wolff (team principal della scuderia Mercedes, ndr) alla Ferrari? Siamo sempre lì, all’esempio di Sarri. Un ateo non può andare a predicare in Vaticano, perché alla fine il banco salta. Nel suo lavoro Wolff ovviamente è molto bravo, ma nei confronti della Ferrari ha detto e fatto cose troppo pesanti. Sarebbe un rospo troppo pesante da mandare giù. Almeno per me. John Elkann? Premesso che il presidente non fa la macchina, rischia di passare alla storia come il peggior presidente nella storia della Ferrari. Mentre Andrea Agnelli con la Juve ha vinto nove scudetti di fila".