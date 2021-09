Quest​o il comment​o di Le​o Turrini, esperto di F​ormula 1 e appassi​onat​o di calci​o, a Calciomercato.com: "Che Allegri potesse raccogliere un punto in tre giornate credo non osasse immaginarlo nemmeno Pirlo. Ma lasciatemi aggiungere una cosa... Dato che a suo tempo Ceferin e Infantino, i numeri uno di UEFA e FIFA, sono stati celebrati manco fossero Garibaldi e Mazzini per essersi opposti alla Superlega, ecco,Tutto questo non è serio e quindi ci andrei piano con i giudizi, anche a proposito della partita di Napoli"