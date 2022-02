Leo Turrini, a Calciomercato.com, parla delle mosse di John Elkann: "Beh, John Elkann ha rovesciato un antico slogan. Qui, squadra che perde non si cambia. E’ vero! Il presidente è in carica ormai dall’estate del 2018. Risultati fin qui, zero. Ma Mattia Binotto è sempre il capo del reparto corse, gli ingegneri di vertice sono ancora quelli. L’unico che ha pagato per le sconfitte in serie è stato Maurizio Arrivabene. Che nel frattempo è finito alla Juventus. Ma questa è un’altra storia, sono i misteri di casa Fiat. Ad occuparti di quattro ruote non vai bene, a gestire il pallone sì. È la eterogenesi dei fini, chi lo sa".