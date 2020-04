Leo Turrini, a Calciomercato.com, ha parlato della possibilità che il campionato di calcio possa ripartire: "Guarda, qui non parliamo di scandali ma di una pandemia che il mondo non vedeva da un secolo. Se non si potesse più giocare, il modello da seguire sarebbe quello della federazione del rugby, che ha deciso di chiudere tutto senza assegnare nulla. Proteste Lotito? Io mi fido di Andrea Agnelli e di Steven Zhang. Non tutti lo hanno notato, ma tra la Juventus e l’Inter c’è una sintonia molto, molto forte sulle cose più importanti. È una alleanza che federazione e Lega non potranno permettersi di ignorare. E meno male. Stipendi? Intanto sgombriamo il terreno dagli equivoci. Sulla materia io eviterei di ascoltare il parere dei procuratori, che pure sono degnissime persone, per carità. Ma un agente non gioca, non scende in campo. Ha la sua percentuale, ma se il campione non disputa le partite per causa di forza maggiore, insomma, sorry, ma il procuratore per primo non vedrà la sua fetta di quattrini. Dopo di che, in nome del buon senso club e atleti possono trovare un accordo, pensando anche agli atleti delle categorie inferiori, gente che fa la fame se non si riparte".