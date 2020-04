Il giornalista Leo Turrini ha parlato a Calciomercato.com della possibilità di riprendere il campionato e della lotta Scudetto: “Sì, ma quando? E soprattutto, come? Avrai notato che sotto il cielo d’Europa regna una grandissima confusione. In Olanda hanno archiviato tutto, invece la Bundesliga è pronta per ripartire”.



SULLA CHAMPIONS - “Il Bayern forse il 9 maggio è in campo, la Juve e le spagnole no, per dire. È vero che la UEFA immagina di assegnare le coppe dopo aver lasciato concludere i campionati nazionali, ma chiaramente si determinerà una disparità di trattamento. Che dovrebbe stare alla base di qualunque competizione”.



SULLA REALE RIPRESA - “Conviene distinguere tra desiderio e verità. Tutti desideriamo di rivedere i gol, i dribbling, le emozioni di una partita. Pensa che ho nostalgia persino del Var! E mi sono ridotto a cercare in streaming il campionato del Nicaragua o la mitica Lega Bielorussa. Però... Il calcio è disciplina di contatto. I giocatori sono esseri umani. Se nella vita quotidiana debbono stare a due metri dal barista o dal meccanico o dal commercialista, con che spirito in campo poi si accalcano in un’area di rigore? Non lo so, sono domande che immagino chiunque si ponga”.



SUGLI STADI A PORTE CHIUSE - “Giusto. Non è la stessa cosa, il pallone senza pubblico. Ma tanto, anche a spalti deserti, lo scudetto lo vincerà meritatamente la Juve. Lotito arriverà secondo e amen”.