Un Leo Turrini scatenato nell'intervista rilasciata oggi a Calciomercato.com. Il noto esperto di Formula 1 ha innanzitutto fatto un paragone tra la Juventus e la Ferrari: "Perché Sarri via e Binotto no? In Ferrari non hanno un Cristiano Ronaldo...". Un'affermazione argomentata successivamente da Turrini: "Ronaldo non ha smesso di essere un Fenomeno, lo dicono i numeri, i gol, l’ha detto persino la sciagurata partita con il Lione. Ma da quando veste bianconero, in campo la Juve vince meno. Scudetti a parte, che già conquistava con Mandzukic e Higuain, ha perso la Coppa Italia due volte di seguito. E in Champions è uscita una volta ai quarti e una volta agli ottavi, contro la settima classificata nel campionato francese, un club che in sei mesi aveva disputato una partita sola, la finale della Coppa di Lega con il Psg. Tutto questo con Cristiano Ronaldo in più. È inutile girarci attorno, è un flop".

SARRI INCOMPATIBILE, MA I PROBLEMI SONO (ANCHE ALTRI) - "Il problema, al di là della ossessione europea, sta nel calo della squadra. Che ha Ronaldo, ma in finale di Champions non ci arriva più. Quindi forse ci sarebbe da ragionare sulle altre scelte di mercato, no? Ma si fa prima a cambiare il timoniere piuttosto che gli ammiragli. Aggiungo che sentire Bonucci dire in televisione che tanto lo scudetto era l’obiettivo principale della stagione, dai, è una botta in testa ai tifosi già depressi. Sarebbe interessante conoscere il parere di CR7, su quella frase del difensore."