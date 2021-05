Il giornalista Leo Turrini ha parlato della Juventus e di Cristino Ronaldo ai microfoni di Calciomercato.com:



ELKANN - “Vediamo quale sarà l’epilogo. Comunque la Signora di scudetti ne ha vinti nove, mentre la Ferrari ha vinto solo a briscola. Poi, certo, l’operazione Ronaldo è stata un boomerang, tra triplo fiasco europeo ed esaurimento della dittatura in patria. Saranno anche aumentati i followers sui social, con CR7. Ma in campo con la maglia bianconera ha vinto di più Higuain”.



RONALDO - “Ha ancora un anno di contratto. L’ingaggio è monstre. Dubito possa prendere gli stessi soldi altrove, ma magari mi sbaglio”.



SUPERLEGA - “Qui mi ripeto: il progetto è stato presentato male e pretendendo di ignorare il merito sportivo era indifendibile. Ma far passare Ceferin e Infantino per i San Pietro e San Paolo che proteggono la vera fede nel pallone sano, su, è troppo”.