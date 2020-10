Leo Turrini, a Calciomercato.com, ha parlato di Leclerc e del record di Hamilton: "Ferrari? Mi limito ad osservare che Crozza al posto di Binotto non potrebbe fare peggio. È un peccato avere un pilota come Leclerc e dargli una macchina così. È come se Cristiano Ronaldo giocasse nella Juve Stabia, con tutto il rispetto. Hamilton? Le vittorie non solo si contano. Si pesano anche. Hamilton è un gigante ma ha faticato meno di Schumi, in carriera. La Rossa del Kaiser fu dominante solo nel 2002 e nel 2004. La Mercedes corre da sola dal 2014. Fa differenza, secondo me. Ah, sicuro. Io ero in Belgio nel 1991 quando Michael debuttò ed ero in Brasile quando si ritirò definitivamente dalle corse, nel 2012 in Brasile. Una vita! Ma non voglio sminuire Lewis, ci mancherebbe. Pensa che nel 2006 stavo a Shanghai quando Schumi conquistò il suo novantunesimo trionfo. Scrissi che era un record destinato a durare per sempre. Se non altro, è un errore che mi posso perdonare".