Leo Turrini, giornalista, ha commentato su QS la possibilità di giocare Juve-Inter a porte chiuse: "Non sarebbe la fine del mondo, giocare un Derby d'Italia a porte chiuse. Non c'è scudetto che valga un'epidemia: almeno su questo, in un paese spaventato, dovremmo essere tutti d'accordo. Del resto non sarebbe nemmeno la prima volta che a una partita tanto importante viene disputato in uno stadio deserto. Il calcio, si moromorava un tempo, è l'oppio dei popoli, ha ormai sostituito la religione. Adesso, in questo malconcio 2020, ci basterebbero due ore di svago offerto da juventini e interisti".