Anche Leoè intervenuto a Sky Sport per parlare di Juventus... e di Maurizio Arrivabene, ex Ferrari ora ad bianconero: ​"La partita con il Venezia va vinta, ma al 50esimo ha rinunciato e non è riuscita a vincerla nei 40 minuti restanti. C'è una similitudine tra i due gioielli della real casa in questo periodo storico.- E' stato il riconoscimento che avevano sbagliato ad averlo mandato via da Maranello. Lo hanno rimosso dopo stagioni in cui la Ferrari aveva lottato per il mondiale, lui è una figura appassionata, competente, tifosissimo della Juventus, ha bisogno di tempo per dare la sua impronta, dal punto di vista gestionale, tecnico e poi credo vorrà dare una sua indicazione alla materia sportiva. Quando arrivò in Ferrari c'erano alcune figure che per lui non si integravano più con l'ambiente e le mandò via".