Leo Turrini, a Calciomercato.com, racconta il suo punto di vista su quanto accaduto alla Ferrari nell'ultimo GP. "Non è il primo episodio, Vettel e Leclerc proprio non si pigliano, non c’è chimica fra loro. Acqua e olio, ecco. È come se CR7 non passasse la palla a Dybala e viceversa. Ma questo è il meno, fidati - le sue parole -. Nel senso che la macchina proprio non c’è, è un progetto farlocco. Non c’è nemmeno John Elkann, il presidente del Cavallino: non pervenuto, come la temperatura di Ulan Bator. E alla fine il povero Binotto è solo, non ha interlocutori. E si vede, purtroppo. Contro un colosso come Mercedes. Ma star dietro anche alla Alpha Tauri, dai... Insomma, l’ultima Ferrari vincente aveva un leader come presidente, cioè Montezemolo. Aveva le risorse, aveva grandi tecnici, ovviamente aveva Schumi. L’azionista Fiat ci teneva tanto a vincere, eccetera. Adesso, non vedo nulla di paragonabile. La Ferrari non è una azienda come le altre, non è Cnh o la Comau. Ha un’anima, una storia. O la ami e la conosci, oppure guardi solo la quotazione in Borsa. Dopo di che, in pista sprofondi. Ci vorrebbe Andrea Agnelli? Ha lavorato in gioventù per la Rossa, so che è affezionato alla materia. Ma sta alla Juve e poi ci sono dinamiche dinastiche troppo astruse per noi comuni mortali".