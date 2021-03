Il giornalista Leo Turrini, nel suo editoriale per QS, ha parlato della vittoria dell'Inter di ieri sera e della lotta scudetto: "Chissà se Javier Zanetti, ieri sera in tribuna al Tardini, ha avuto modo di ripensare ad una antica gloriosa domenica interista a Parma. Era il 2008 e una doppietta di Ibra regalò alla Beneamata uno scudetto che sembrava perduto. Tredici anni dopo, Zlatan era impegnato a cantare a Sanremo. Le cose cambiano, gli eroi invecchiano pur restando tali. Ma di sicuro un’altra volta la tappa emiliana incoraggia i cuori nerazzurri. Con una postilla (...) Morale. Sei punti di vantaggio sul Milan cominciano ad essere una cospicua dote. E qui ci sta, con tutto il rispetto per l’Ibra coccolato da Amadeus e Fiorello, che la vera rivale rimane la Juventus. Molto sarà detto dal prossimo ciclo bianconero: tra Lazio e recupero con il Napoli, la Signora si giocherà tutto".