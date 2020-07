Leo Turrini, esperto di Formula 1 di Sky Sport nonché tifoso dell'Inter, ha difeso a spada tratta la polemica di Antonio Conte contro i "calendari iniqui". Queste le sue parole di oggi pomeriggio: "Se andiamo a guardare i calendari e li confrontiamo con Juve e Lazio, lo sfogo di Conte è sacrosanto. Poi sicuramente si può dire che l'Inter non doveva perdere quella partita col Bologna in superiorità numerica, ok. Ma se stiamo ai fatti e al merito della questione, i calendari stilati post lockdown sono davvero iniqui".