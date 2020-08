Leo Turrini, giornalista, scrive sul QS dell'allenatore che potrebbe mettere fine all'egemonia della Juve in Serie A: "L'Inter non aveva l'organico della Juventus e questo chi è in buona fede lo ha sempre avuto, al di là del secondo posto e del -1 maturato a fine campionato. Dopo di che, Conte è Conte. Fumino, esasperato ed esasperante, maniacalmente attaccato alla professione. Se te lo metti in casa, ti prendi tutto. Può continuare, il rapporto tra tecnico e società dopo quello che è successo? Non lo so. So che, in compenso, che l'allenatore che metterà fine alla striscia tricolore della Signora passerà alla storia. E di sicuro Max Allegri, il fantasma del palcoscenico, se rende conto perfettamente. Conte idem".