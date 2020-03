Il giornlista Leo Turrini commenta a Calciomercato.com la scelta dei calciatori della Juve di tagliarsi parte dello stipendio dei prossimi tre mesi: "Fammi citare Andrea Agnelli - dice -. È il presidente della Juventus e notoriamente io sono interista. Eppure, sapevo che Andrea non mi avrebbe deluso”.



JUVE - “La Juve è stata la prima società in Italia a trovare un accordo con i giocatori per bloccare gli stipendi. È un segnale importante, se pensi che c’era ancora in circolazione gente che farneticava di ripresa degli allenamenti, di attività da programmare, eccetera. So che è un dispiacere per tutti non avere più partite, scudetti, Champions. Anzi, la sparizione dello sport è il simbolo ennesimo di una realtà che mai avremmo osato immaginare. Ma meno male che ci sono persone come Andrea Agnelli, nel calcio, che sanno mettere in fila le priorità. Non mi sorprende che il presidente della Juve sia buon amico di Steven Zhang, il numero uno dell’Inter. Quando gli idioti on line comprenderanno il senso di questa relazione, eh, sarà sempre troppo tardi”.



LA SERIE A RIPRENDE? - “Me lo auguro ma non credo. Ormai sappiamo già che le restrizioni dureranno almeno per tutto aprile. E già questa è una ipotesi figlia dell’ottimismo”.