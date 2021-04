Il giornalista Leo Turrini, esperto di Formula 1, ha parlato del futuro di Andrea Agnelli a Calciomercato.com: “Agnelli presidente della Ferrari? In effetti da un male può nascere un bene. Notoriamente io mi auguro venga in Ferrari. Però attenzione: qui per via delle tre I la cosa è stata presentata e gestita malissimo, ma prima o poi ad un campionato europeo ci si arriverà. Rispettando doverosamente il merito e trovando un equilibrio con i tornei nazionali. Per dire, se la Roma va in finale di Europa League disputa più o meno una ventina di partite, un girone di serie A. Non bisogna avere paura del futuro, che però non deve essere una imposizione".