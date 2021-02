2









Quarant'anni di polemiche. Il gol non gol di Maurizio Turone, che avrebbe potuto essere decisivo per lo scudetto giallorosso, ma che fu annullato perché in fuorigioco. Ha condizionato la sfida tra Juve e Roma di 40 anni fa, ma ancora qualcuno ne discute. E anche lo stesso Turone a Leggo ha ribadito: "Ma mi scoccia essere ricordato solo per questo, ho fatto anche altre cose in carriera è diventata una maledizione. Quel gol è sempre stato nei miei pensieri, fu un ingiustizia. Se ci fosse stato il Var? Me lo avrebbero dato. Anzi credo di no. Perché vedo che lo usano e non lo usano, a volte vanno a vedere e a volte no. Probabilmente non sarebbero andati. La sudditanza psicologica c’era eccome, quando vedevi uno come Agnelli nel sottopassaggio...".