Turone alla Gazzetta: 'Il goal annullato contro la Juventus ci ha tolto uno scudetto'

L'Intervista a Turone, il ricordo del goal annullato contro la Juventus

"Ho colpito anche di testa e fatto pure gol. Pochi,ma buoni.Come quella volta alla Juventus nel 1981", così, ricorda il famoso goal segnato e annullato contro i bianconeri, passato alla storia e per cui è stato fatto anche un docu-film a riguardo. L'ex giallorosso è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato proprio di quell'episodio, che oltre 40 anni è rimasto un ricordo vivo."TUTTE LE VOLTE CHE LO VEDO..." - "Il docu-film? Ce l’ho, lo guardo e tutte le volte m’incazzo".

"Ma senza fare tanti discorsi, moviole, Var, analisi. Era “bono”. E basta. Era gol,me l’hanno tolto, è stata una grande porcata"."Cosa ho detto all'arbitro Bergamo? Se racconto, se parlo mi squalificano ancora adesso per dodici anni. Lui sa che cosa gli abbiamo detto nei 70 metri che vanno dal campo agli spogliatoi. Lo sa, lo sa…Ci è stato tolto uno scudetto"."Una volta in piazza a Bologna, giocavo lì. Mi ha guardato,mi ha riconosciuto. Gli ho detto: "Ti ricordi di me?”. Lui ha detto una specie di sì. Ognuno è andato per la propria strada. Se discutevo con gli arbitri? Certo, a volte anche troppo, ma il rapporto è sempre stato buono. Gli arbitri, quelli bravi, si facevano rispettare e rispettavano i buoni giocatori".