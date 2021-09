Roberto D'Aversa l'aveva detto dopo la sconfitta interna per 4-0 contro il Napoli del turno infrasettimanale di Serie A: per la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus ci sarebbe stata il problema del turnover per la sua Sampdoria. E infatti contro la Juve l'ex allenatore del Parma ha cambiato totalmente la catena mancina.Una scelta che può avere una ricaduta più "conservativa" tatticamente per la Samp, date le caratteristiche soprattutto di Depaoli, ben più difensive rispetto a un talento esplosivo come Mikkel Damsgaard.