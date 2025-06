Turicchia convocato per l'Europeo Under 21: niente Mondiale per Club con la Juventus

Getty Images

Turicchia all'Europeo Under 21

1. È ufficiale la convocazione del terzino classe 2003 della Juventus , già portato con sé anche da Igor Tudor per il match di campionato contro l'Udinese, per la competizione che si svolgerà dall’11 al 28 giugno in Slovacchia, in contemporanea dunque alla prima parte del Mondiale per Club (altro torneo per cui era in odore di chiamata).Come si legge sul sito della FIGC, dei calciatori presenti a Tirrenia, il tecnico Carmine Nunziata ha escluso dalla lista il difensore del Pisa Giovanni Bonfanti e il centrocampista del Sassuolo Cristian Volpato. Dopo essere stato sottoposto ieri ad accertamenti diagnostici ed essere stato visitato dallo staff medico della Nazionale, anche Francesco Pio Esposito è stato considerato indisponibile e ha fatto rientro presso il club di appartenenza.

I convocati dell'Italia Under 21

Portieri: 1 Sebastiano Desplanches (Palermo), 22 Jacopo Sassi (Crotone), 12 Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: *15 Diego Coppola (Hellas Verona), 6 Daniele Ghilardi (Hellas Verona), 19 Gabriele Guarino (Carrarese), 13 Michael Kayode (Brentford), 5 Lorenzo Pirola (Olympiacos), 3 Matteo Ruggeri (Atalanta), 16 Riccardo Turicchia (Juventus), 2 Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: 23 Alessandro Bianco (Monza), *8 Cesare Casadei (Torino), 18 Issa Doumbia (Venezia), 14 Giovanni Fabbian (Bologna), 21 Jacopo Fazzini (Empoli), 7 Cher Ndour (Fiorentina), 20 Niccolò Pisilli (Roma), 4 Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: 9 Giuseppe Ambrosino (Frosinone), 11 Tommaso Baldanzi (Roma), 10 Wilfried Gnonto (Leeds United), 17 Luca Koleosho (Burnley).

Lo staff tecnico

Faranno invece parte della spedizione azzurra Diego Coppola e Cesare Casadei, in raduno in questi giorni con la Nazionale maggiore in vista delle prime due gare delle qualificazioni mondiali con Norvegia e Moldova. Se i giocatori in lista si dovessero infortunare potranno essere sostituiti prima della gara d’esordio (11 giugno), a condizione che il medico della squadra e un membro della Commissione Medica UEFA confermino che l'infortunio è sufficientemente grave da impedire la partecipazione al torneo.Gli Azzurrini - che ieri hanno ricevuto la visita a sorpresa di Edoardo Bove - domani (ore 17.30) al CPO di Tirrenia affronteranno in un test match a porte chiuse la Nazionale Under 20 per poi partire domenica 8 giugno alla volta della Slovacchia.Di seguito la lista completa dei convocati (con i rispettivi numeri di maglia).*si aggregheranno al gruppo il 10 giugno, al termine degli impegni con la Nazionale ACarmine Nunziata; Capo delegazione: Giancarlo Antognoni; Team Manager: Gianfranco Serioli; Assistenti tecnico: Matteo Brighi e Christian Maggio; Preparatori atletici: Vito Azzone e Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Match analyst: Gianluca Mazziotti; Medici: Daniele Mazza e Vincenzo Santoriello; Nutrizionista. Maria Luisa Cravana; Fisioterapisti: Tommaso Cannata, Giuliano Gepponi e Nicola Sanna; Segretario: Manfredi Martino.