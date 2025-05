Turicchia convocato, la Juventus lo applaude: 'Una giornata speciale'

Getty Images

Prima convocazione con la Juventus per Riccardo Turicchia. Il messaggio del club bianconero apparse sul proprio sito ufficiale:Giornata speciale quella di oggi, domenica 18 maggio 2025, per Riccardo Turicchia. Il classe 2003, originario di Imola, ha ricevuto la sua prima convocazione in Prima Squadra in occasione del match di questa sera contro l'Udinese, valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A.Una chiamata che Riccardo si è gudagnato con prestazioni convincenti in tutta la seconda metà di questa stagione con la Next Gen, dopo il suo rientro – a fine gennaio – dal prestito al Catanzaro. Quattordici le presenze messe a referto con la squadra allenata da Massimo Brambilla – play-off compresi – sulle sedici totali disputate dai bianconeri.

"CHI È RICCARDO TURICCHIATuricchia – in bianconero dal 2018 e protagonista di larga parte della trafila del nostro Settore Giovanile – è in pianta stabile nella rosa della Next Gen dalla stagione 2022/2023, pur avendo esordito tra i professionisti nell'ottobre del 2021. Con la Seconda Squadra bianconera ha collezionato nelle ultime due stagioni e mezza 73 presenze e segnato 4 reti – due delle quali in trasferta contro il Latina il 16 marzo scorso".