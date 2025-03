La Turchia vince con Yildiz in campo per 90 minuti: com'è andata la sua partita

Getty Images

La Juventus ha salutato 14 giocatori in occasione della pausa nazionali, rimanendo con altrettanti alla Continassa. Nonostante una rosa ridotta per gli impegni internazionali, Thiago Motta sta continuando a lavorare con intensità per preparare una sfida fondamentale per il futuro. La sosta, però, può dare delle risposte importanti sia all'allenatore bianconero , sia alla stagione dei giocatori.E uno di questi, soprattutto in questo momento, è. Il turco è finito al centro di tante voci per la sua gestione nelle ultime due partite. Nel, infatti, c'è stato spazio anche per lui, o meglio, per come Motta ha deciso di (non) schierarlo.

La partita di Yildiz in Turchia-Ungheria

I numeri di Yildiz in Turchia-Ungheria

Minuti giocati: 90

Passaggi riusciti: 31/35 (89%)

Passaggi chiave: 1

Cross riusciti: 1/1

Dribbling riusciti: 3/6

Duelli a terra (vinti): 11 (6)

Yildiz ha risposto scendendo in campo contro l'Ungheria, offrendo una buona prestazione anche in vista dei prossimi impegni, sia con la Nazionale, sia con la Juventus.La Turchia ha vinto 3-1 contro l'Ungheria, superando il playout e rimanendo dunque nella Lega A della Nations League. Tra i protagonisti, pur senza segnare, c'è stato anche. ll classe 2005 ha giocato proprio dietro all'unico attaccante Akturkoglu, posizionato come trequartista centrale, un ruolo che ha ricoperto poche volte con la Juve.Yildiz ha giocato 90 minuti contribuendo alla vittoria dei suoi compagni, giocando una partita soprattutto di sostegno alla squadra, come dimostrano i numeri. Insomma, se da un lato il turco ha ricevuto risposte decisamente altalenanti con la Juventus (soprattutto nelle ultime due gare), dall'altro vuole rifarsi e continuare a dimostrare il suo talento anche con la maglia bianconera: il goal manca da più di due mesi, ma non significa





